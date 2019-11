Milan, Paquetá: “Pioli comunica in modo diretto e mette i giocatori nei ruoli corretti”

Non una prestazione particolarmente brillante per il Milan contro la Spal nella notte di Halloween, ma quantomeno i rossoneri sono tornati ai 3 punti in campionato. Sufficiente la prova di Lucas Paquetá, schierato come mezzala, ed ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “L’avvio di stagione è stato brutto e i fattori in gioco sono tanti, per me in particolare il fatto di essere rimasto fuori certe volte. Ho cercato di continuare a lavorare per essere in condizione sempre, ora con Pioli la squadra è più a proprio agio. Prima qualcuno non era nel ruolo corretto, qualcun altro in una posizione che non gradiva. Quando uno viene messo nel giusto ruolo, riesce a rendere meglio, e questo sta succedendo – ha proseguito Paquetá -. Possiamo solo migliorare, il mister è molto diretto nel chiederci certe cose e questo ci aiuta, mentre quando si ricevono troppe informazioni si va un po’ in confusione. Pioli schiera gli uomini nelle posizioni in cui rendono meglio”.

Insomma, una bordata non da poco all’ex mister Giampaolo, che invece era solito – restando fedele alle proprie idee – imporre sperimentazioni.