Milan, Pioli: “Gara delicata, ci siamo complicati la vita con l’espulsione di Ibrahimovic”

Il Milan non molla e torna alla vittoria. I rossoneri battono il Parma per 3-1, riscattando il passo falso interno contro la Sampdoria in casa. La formazione di Stefano Pioli si riporta a meno 8 dall’Inter capolista.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico Stefano Pioli si sofferma sulla prestazione ai microfoni di Sky Sport: “Era una partita delicata. Non avevamo giocato da Milan contro la Sampdoria. E’ stata una vittoria importante. Ci siamo complicati la partita, ma era importante vincere. Strano vederci vincere di più in trasferta: non essendoci tifosi, le partite sono simili sia in casa che fuori. Dobbiamo superare squadre difficili per raggiungere il nostro obiettivo: la Champions League. Ho parlato con Ibrahimovic: ha detto di aver discusso con l’arbitro, ma non gli ha mancato di rispetto e non lo ha offeso. Però non ho parlato con l’arbitro. Tomori ha caratteristiche particolari. Vorremmo confermarlo. Vedremo i vari termini economici. Ci stiamo giocando la Champions contro squadre che possono vincere diverse gare consecutive. Donnarumma? Gli consiglio di rimanere al Milan. Stiamo costruendo una squadra di combattenti che vogliono diventare vincenti”.