Milan, Pioli: “Vincere soffrendo ci può fare bene. Su Suso…”

Sorride Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo il successo contro la Spal nel posticipo della 10^ giornata. L’1-0 contro i ferraresi è la prima vittoria sulla panchina rossonera. L’allenatore del Diavolo ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prova dei suoi:

“Ai ragazzi avevo chiesto lo spirito giusto, abbiamo rischiato poco e costruito occasioni. Peccato aver tenuto il risultato in bilico fino alla fine ma vincere soffrendo può farci bene anche in vista della Lazio. Suso? Ha grande qualità, può fare di più e sono contento di allenarlo però dobbiamo ragionare da squadra visto che non si vince o perde per un solo giocatore. Difficilmente la SPAL poteva reggere per 90 minuti, nella ripresa ha abbassato il baricentro e abbiamo giocato con più lucidità. La squadra può crescere e se succederà tutto è possibile, ci saranno partite difficili ora ma dovremo affrontarle senza paura”.