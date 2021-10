Milan, preso lo svincolato Mirante

Il club rossonero oggi ha perso Maignan per circa 15 giorni out

Il Milan dopo l'infortunio occorso al portiere Maignan non ha perso tempo e ha chiuso per Antonio Mirante, svincolato dopo l'ultima esperienza alla Roma. Al portiere è stato offerto un contratto fino a giugno con opzione per l'anno prossimo. Domani Mirante sosterrà le visite mediche e poi sarà ufficializzato. Il titolare intanto contro il Verona e in Champions contro il Porto sarà Tatarusanu.