Moratti a tutto campo: “Volevo Cr7. Messi è un sogno. Tonali? C’è Sensi”

Massimo Moratti nei giorni scorsi è tornato a parlare dei vari obiettivi dell’Inter. Lo storico presidente, nonostante abbia lasciato la guida della società, consiglia spesso la sua ex società. I nerazzurri attualmente sono alle prese con gli assalti del Barcellona per Lautaro Martinez e l’ex numero uno ha confermato la grande volontà dei blaugrana per strappare l’argentino dalla corte di Antonio Conte: “Il Barça sta facendo offerte incredibili, dipende dal giocatore“. Quello che è certo è che Lautaro non disdegna l’offerta. Inoltre, tra lui e Messi, il rapporto è ottimo e Lautaro gode della stima della Pulce.

Moratti, Messi e Cristiano Ronaldo

Spesso Moratti viene interrogato sulla sua volontà di portare Messi a Milano durante la sua presidenza. Durante un’intervista a La Politica del Balàn l’ex presidente ha affermato: “Messi è il sogno di tutti. È il più forte ancora, ma non lascerà Barcellona“. L’argentino però non era il solo obiettivo sul taccuino di Moratti. Accanto all’argentino c’era anche il nome di quello che è stato il suo rivale per 12 anni, ovvero Cristiano Ronaldo: “Me lo consigliò Luis Suarez, ma era già troppo caro”.

Tonali e Dybala

Riguardo al mercato italiano, Moratti ha parlato dell’astro nascente del Brescia Sandro Tonali, nome per altro accostato anche al Barcellona: “Tonali è un giocatore eccellente, però abbiamo già Sensi“. Infine, Moratti ha rivelato un retroscena riguardante Paulo Dybala quando ancora militava nel Palermo: “Raccomandai Dybala a Thohir quando ancora giocava a Palermo. È un giocatore che mi piace molto. Ha tutto per conquistare la gente”.