Mudingayi cuore nerazzurro: “Quando indossi maglia Inter ti senti il più forte del mondo”

Parla l'ex centrocampista

INTER E BOLOGNA -Sul momento delle due squadre, Mudingayi ha detto: "Il Bologna? Fino a qui ha vinto le partite che doveva vincere, poi il pareggio di Bergamo mi fa ben sperare, perché è vero che l'Atalanta parte sempre piano ma non subire gol contro una big può dare tanta fiducia. Contro l'Inter è un esame di maturità". E proprio sui nerazzurri: "Ho visto la partita con il Real, l'Inter ha fatto grandi cose nonostante la sconfitta e sta crescendo in termini di personalità. Non c'è dubbio siano favoriti e per il Bologna servirà una impresa, la partita perfetta come è successo a me quando vincemmo 3-0. Al salto di qualità ci arrivi a partire dal risultato con l'Inter e credo che il Bologna stavolta ce l'abbia nelle corde. Non può sbagliare anche perché sta cambiando pelle. C'è modo e modo di perdere, l'anno scorso avevo la sensazione che in certe il Bologna partisse già battuto. Io ho giocato nell'Inter e quando indossi quella maglia ti senti il più forte al mondo".