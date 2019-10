Napoli, clamoroso Ancelotti: potrebbe lasciare al termine della stagione

Non solo il caso Insigne, ad animare queste ore in casa Napoli potrebbe esserci qualcosa di ben più importante: il futuro di Carlo Ancelotti. Il pareggio col Genk in Champions League e soprattutto il ko contro il Cagliari avrebbero creato delle tensioni e qualche strappo all’interno del gruppo.

Nonostante il caso legato al capitano azzurro sembra già essere rientrato – Insigne dovrebbe giocare contro il Torino nel prossimo turno di campionato -, i malumori in casa partenopea non si placano. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, un possibile divorzio a fine stagione tra l’allenatore e la società non appare così impossibile. La gara contro il Torino potrebbe già essere decisiva per il Napoli nella corsa allo scudetto e una sconfitta farebbe piombiare gli azzurri molto distanti da Inter e Juventus che si affronteranno nel derby d’Italia. Ancelotti, sempre secondo il quotidiano, potrebbe pensare all’addio al termine della stagione in corso. Un anno prima della scadenza del proprio contratto.