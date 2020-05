Napoli, Dries Mertens ha deciso il suo futuro

I tifosi del Napoli sperano di non perdere Dries Mertens la prossima estate. Il miglior marcatore della storia del Napoli è in trattativa con Aurelio De Laurentiis praticamente da tutta la stagione e prima della pandemia tra le parti c’era stata una piccola intesa sul rinnovo. Un discorso che l’emergenza sanitaria ed economica ha completamente fermato, ma la società ed il giocatore ora sono arrivati ad un punto d’incontro.

Mertens rinnova

Il folletto belga ha fatto letteralmente innamorare i tifosi di Napoli durante questi 7 anni e il legame potrebbe continuare. Secondo quanto raccolto da Sport Mediaset il giocatore è un punto cardine della squadra e, considerata l’incertezza legata al prossimo mercato, DeLa non vuole privarsi di un campione e trascinatore come Dries Mertens. Ecco perché il presidente azzurro ha messo sul piatto un biennale da 4 milioni a stagione più 500mila di bonus. Quello che è certo è che a Mertens le offerte non mancano. Da Milano, sponda Inter, si osservano attentamente le mosse del club e del giocatore.