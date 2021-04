Napoli-Inter, spettacolo mondiale: circa 200 Paesi collegati per il big match

C'è grande attesa per la sfida tre le due big italiane

C'è grande attesa per il posticipo domenicale della Serie A. La sfida odierna Napoli-Inter sarà un grande spettacolo visibile in quasi tutto il mondo e, come i veri big match, avrà i più elevati standard di produzione ovvero 4K e 19 telecamere tra le quali la UltraMotion che garantisce una definizione dei dettagli pazzesca.

A sottolinearlo è il Corriere dello Sport che spiega come il big match del campionato italiano sarà, a tutti gli effetti, uno show mondiale. I Paesi e i territori collegati saranno circa duecento e l'incontro attirerà davanti alla tv decine di milioni di spettatori soprattutto in Europa, in Sudamerica e in Cina, dove ci sarà anche il presidente nerazzurro. Steven Zhang, infatti, sarà incollato davanti allo schermo cosa che invece non accadrà col pari ruolo del Napoli. Il numero uno degli azzurri, Aurelio De Laurentiis sarà invece allo stadio a fare il tifo per i suoi. Oltre a Sky, tra i broadcaster presenti al "Maradona" anche la Rai e Bein Sports. In attesa del ritorno del pubblico sugli spalti, gli unici ammessi saranno i giornalisti, gli addetti ai lavori e gli steward.