Napoli, l’ex Lucarelli: “Milik buon prospetto, ma per avvicinarsi alla Juve serve altro…”

Dopo Stefan Schwoch, anche Cristiano Lucarelli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del prossimo campionato di Serie A. Queste le sue parole.

NAPOLI – “Icardi sarebbe il giocatore ideale per gli azzurri, a cui manca un giocatore da area di rigore. Milik è un buon prospetto, ma per avvicinarsi alla Juventus serve un attaccante che faccia certi movimenti e che porti in dote 20-25 reti. Mauro partecipa poco alla manovra, ma sa come buttarla dentro. Farebbe compiere al Napoli il salto di qualità definitivo”.

SARRI – “Credo che permetterà alla Juventus di crescere in Europa. Ai bianconeri è mancata l’imposizione del proprio gioco,costringendo le avversarie alla difensiva”.

INTER – “I nerazzurri hanno una situazione di bilancio che non permette di andare troppo oltre. In giro non ci sono tanti attaccanti in grado di garantirti 20 reti a stagione: magari può esserlo Lautaro, ma va valutato”