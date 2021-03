Napoli, “redivivo” Ghoulam: si punta al rinnovo

Dopo l’ottima prestazione contro il Benevento, Faouzi Ghoulam si è ripreso un posto nel Napoli e potrebbe farlo anche nei prossimi impegni del club in questa stagione e non solo. Stando a quanto riporta Il Mattino, infatti, nonostante un contratto in scadenza nel 2022, la società partenopea potrebbe anche pensare al rinnovo.

Il suo agente Jorge Mendes non ha mai interrotto i contatti con il Napoli, visto anche il suo coinvolgimento nei rapporti con Gattuso. L’ipotesi che sostiene il quotidiano è quella di un prolungamento per due stagioni, con l’attuale ingaggio da 2,4 milioni, spalmato fino al 2024. Un modo per venirsi incontro e per provare a sfruttare la piena maturità raggiunta dal calciatore, ora finalmente in forma per mettersi a servizio degli azzurri.