Pallotta demolisce Monchi: “Quanti affari sbagliati! Al posto di Pastore volevo Ziyech”

Dalla semifinale di Champions League al disastro. Il biennio 2017-2019 è stato sicuramente contrastante per i tifosi della Roma, che hanno assaporato prima la gioia per un traguardo inaspettato e raggiunto con l’impresa contro il Barcellona, e poi hanno vissuto una clamorosa discesa. Un calo da cui la squadra capitolina non sembra essersi ancora ripresa.

SPIEGAZIONE

L’ex presidente James Pallotta ha recentemente spiegato le ragioni del fallimento rispondendo ai tweet di alcuni tifosi che gli chiedevano spiegazioni. Il responsabile principale, secondo il suo punto di vista, sarebbe Ramon Monchi, ex direttore sportivo passato al Siviglia. Un esempio lampante della fallimentare campagna acquisti condotta dall’andaluso è l’arrivo di Javier Pastore: “Uno dei tanti terribili affari. Io volevo Ziyech, così come Franco (Baldini ndr.) e Zecca (suo uomo di fiducia ndr.). Questo è un dato di fatto, anche documentato. Ma a Monchi non piaceva che il calciatore giocasse i Mondiali e quindi non c’era margine”. Una rivelazione che apre ulteriori discussioni.