Scintille Tacopina-Pallotta. L’ex presidente: “Cercava oggetti a Trigoria da portare negli Usa”

Entrambi hanno scritto un capitolo importante della storia della Roma. Tuttavia hanno lavorato insieme per poco e non sembrano avere nemmeno una visione troppo comune sulla corretta gestione di un club. Joe Tacopina e James Pallotta sono stati protagonisti di una polemica a distanza innescata dall’attuale numero uno del Catania. Nel corso della trasmissione ‘Al Circo Massimo’, Tacopina ha spiegato il suo punto di vista: “Sono entrato con Di Benedetto e ho incrociato Pallotta solo negli ultimi tempi. E’ difficile dire se abbia fatto o meno un buon lavoro. A Roma c’è solo un modo per misurare quanto hai lavorato bene: vincere i trofei. Se non porti a casa Scudetti, Champions League o Coppa Italia è difficile definirlo un buon lavoro. Non sono d’accordo su come Pallotta ha gestito le relazioni coi tifosi. Li ha chiamati idioti, sono cose che non hanno senso: così non si rispetta la cultura della città e del Paese in cui si sta lavorando. Il problema è che James Pallotta non è un buon comunicatore, non capisco neanche perché abbia questa esigenza”.

REPLICA

Dura la risposta dell’ex presidente della Roma, Pallotta: “Probabilmente l’intervista di Tacopina è la cosa più divertente che ho visto negli ultimi anni. Joe Tacopina non ha mai avuto un ruolo operativo nella Roma. Penso che passasse la maggior parte del tempo tra gli armadietti di Trigoria, cercando qualche attrezzatura libera da portarsi a casa negli Stati Uniti”.