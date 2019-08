Parma, D’Aversa aspetta la Juventus: “L’anno scorso in otto minuti abbiamo recuperato la partita…”

C’è grande soddisfazione nelle parole di Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, dopo il successo in Coppa Italia contro il Venezia. I ducali sono usciti vittoriosi dal match e sono pronti ad affrontare anche l’esordio in campionato contro la Juventus.

Una gara giocata bene e che ha messo in evidenza anche un coraggio e un desiderio di provare ad essere sempre offensivi nella metacampo rivale. Al termine della gara, intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore ha commentato il match con uno sguardo anche all’esordio in Serie A contro i campioni d’Italia, ricordando quanto fatto nella passata stagione.

LA GARA – “Fino al 2-0 la squadra ha interpretato bene la partita in entrambe le fasi, dopo il secondo gol ci siamo un po’ scollati. Il secondo tempo è andato meglio quando abbiamo cambiato modo di difendere e sotto quell’aspetto abbiamo concesso poco. Stiamo cercando di crescere. Nel complesso sono molto soddisfatto”. E sul rigore sbagliato dal bomber Inglese nel recupero: “Se si considerano i chilometri fatti da Inglese possiamo aspettarci che sbagli un rigore per stanchezza nel finale. Mi è piaciuto molto per l’atteggiamento. Quando la condizione crescerà migliorerà anche la qualità tecnica”.

JUVENTUS – Un messaggio anche per Juventus: “Se terremo lo stesso baricentro anche contro la Juventus? Non sempre dipenderà da noi, visto e considerato che giocheremo contro una delle più forti. Mi viene in mente l’anno scorso dive in otto minuti abbiamo recuperato la partita. Dipende dalla lettura dei momenti, è chiaro che bisogna sempre essere collegati poichè la Juventus ha qualità importante, il baricentro dipende da altre dinamiche”, ha concluso D’Aversa.