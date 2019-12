Parma, D’Aversa: “Perso punti ancora nel finale, non deve più accadere”

Si è conclusa Parma-Milan con il successo dei rossoneri per 1-0. Il tecnico degli emiliani Roberto D’Aversa commenta la prestazione dei suoi uomini in conferenza stampa: “Il valore del Milan è importante, veniva da prestazioni fatte bene. Il rammarico principale è per la classifica, perché in situazione di difficoltà a livello di giocatori per noi sarebbe stato importante fare punti. Nel finale delle ultime due partite abbiamo perso punti e questa cosa non deve più accadere. Le assenze si sentono, però nel primo tempo abbiamo costruito bene. Siamo venuti meno nel finale, loro sono stati invece maggiormente determinati”.

Su Kulusevski, oggi non brillante: “Per me a livello d’impegno è stato ottimo, però bisogna dare merito al Milan se non ha fatto così bene come nelle altre occasioni, infatti era sempre raddoppiato”.

Su Cornelius, attaccante entrato nel finale: “Non poteva giocare più di quanto ha fatto, cioè un quarto d’ora. Ha fatto solo due allenamenti in settimana, non possiamo permetterci di perdere lui o Gervinho”.