Parma, D’Aversa: “Troppo passivi nel secondo tempo, un passo indietro nella prestazione”

Sconfitta per il Parma all’Olimpico contro la Lazio. Una partita che i biancocelesti hanno sbloccato subito, per poi gestirla senza troppi affanni (2-0 il finale). Gli emiliani restano a 3 punti in classifica, queste le parole del tecnico Roberto D’Aversa rilasciate al fischio finale a Sky Sport: “Sicuramente rispetto a domenica scorsa stasera abbiamo fatto meno dal punto di vista della prestazione, anche se il risultato è stato lo stesso. Abbiamo fatto meglio nella seconda parte del primo tempo, ma non è bastato. Credo che Kulusevski in tutte le partite sia stato fra i migliori, ma anche Hernani, comunque spero che tutti si adattino nel minor tempo possibile, è indispensabile per chi lotta per la salvezza. Nella ripresa la squadra sembrava non aver voglia di recuperare la partita, l’avversario era importante, certo, ma bisogna saper lottare fino all’ultimo minuto. Siamo stati troppo passivi”.