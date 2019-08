Parma-Juventus, striscione dei tifosi ducali contro Buffon: “Traditore…”

Parma-Juventus ha aperto la stagione di Serie A 2019-2020. I campioni d’Italia bianconeri sono riusciti ad imporsi all’esordio al Tardini per 1-0 grazie alla rete di Giorgio Chiellini nel primo tempo.

Una vittoria che mette subito la Juventus in vetta alla classifica e lascia, invece, il Parma a quota zero. Ma oltre al ko rimediato, in casa ducale è un altro episodio a passare alla cronaca. Non è sfuggito ai più attenti, uno striscione apparso nella curva dei tifosi gialloblù all’indirizzo di Gianluici Buffon.

‘TRADITORE’ – Infatti, come mostrano alcuni utenti su Twitter, nella curva dei tifosi del Parma è stato esposto un striscione contro Buffon e la sua decisione di riprendere il numero 77 nella maglia. Il portiere aveva già indossato quel numero e, al suo ritorno alla Juventus, aveva anche spiegato di averlo scelto proprio in ricordo di quella grande esperienza in Emilia con i ducali. Peccato, però, che il 77 sia anche l’anno di fondazione del gruppo organizzato dei tifosi crociati che, decisamente, non hanno preso bene la sua decisione: “Traditore senza onore, togli il nostro numero dal tuo nome”. Questo il contenuto del messaggio apparso scritto sullo striscione.