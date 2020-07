Pasalic, un gol per Bergamo: “Vogliamo riportare il sorriso al nostro popolo”

Vola l’Atalanta e lo fa grazie alle reti di Mario Pasalic e Robin Gosens. Netto il 2-0 rifilato al Napoli nell’ultimo turno di campionato. Un’altra vittoria che permette agli uomini di Gasperini di garantirsi un posto tra le prime quattro forze di Serie A. Ai microfoni del sito ufficiale nerazzurro, il centrocampista croato classe 1995 ha gioito per quella che è stata a tutti gli effetti la sua prima rete da giocatore interamente della Dea (era stato riscattato dal Chelsea nelle scorse settimane).

Pasalic: “Un gol per Bergamo. Continuiamo così”

“Abbiamo fatto una gara ottima soprattutto in difesa facendo i soliti gol. Questa è una vittoria molto importante che ci dà una spinta in avanti. Dobbiamo continuare così”, ha detto Pasalic. “Settima vittoria di fila (in campionato, 9 in totale ndr) un record con dedica ai tifosi? Quando il campionato è ripreso abbiamo detto che dovevamo portare il sorriso al nostro popolo. Lo stiamo facendo e vogliamo continuare così”. “Il mio gol il primo da ‘completamente atalantino’? Sto cercando sempre di aiutare la squadra. Il miglior modo possibile è fare gol anche se non ci riesco sempre, ma l’importante è aiutare la squadra”. E per le prossime sfide, testa al Cagliari: “Si gioca ogni tre giorni e la testa deve andare subito alla prossima sfida perché dobbiamo continuare così, e dare seguito a questo filotto”.

QUI LE NEWS DI GOSSIP