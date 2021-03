Pellissier: “Tutti dovrebbero avere la determinazione di Ibrahimovic. Con lui non si perde mai”

E’ stata una delle ultime bandiere del Chievo, Sergio Pellissier, storico capitano gialloblù che torna a parlare e lo fa ai microfoni di Sky Sport. L’ex attaccante di Aosta ha detto la sua su Zlatan Ibrahimovic, leader del Milan: “Ibra ha giocato la metà delle partite che sono state disputate, ma il Milan ha fatto bene comunque – afferma Pellissier – , ma la forza dello svedese non è solo quello che può dare in campo, ma quello che trasmette ai tanti giovani che dividono lo spogliatoio con lui. Se ci fossero undici Ibrahimovic non perderesti mai, perché l’obiettivo di questi giocatore è vincere sempre e comunque. La sua determinazione dovrebbero averla tutti i calciatori – conclude Pellissier sul centravanti del Milan – .

