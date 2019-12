Pinamonti senza limiti: “Voglio il gol a Lecce e… vincere il derby con la Samp”

Doppietta in Coppa Italia, adesso Andrea Pinamonti punta al campionato e ai prossimi impegni contro Lecce e Sampdoria. Intervistato da Il Secolo XIX, il centravanti del Genoa ha la testa alle gare di Serie A. “Vincere aiuta a vincere e non vogliamo fermarci”.

GOL – Tornato a segnare contro l’Ascoli, Pinamonti ha una dedica speciale: “I gol sono per la mia famiglia e in particolare per papà Massimo che in questi giorni ha compiuto gli anni. Come ho vissuto il periodo senza gol? Nel modo più tranquillo possibile: sono giovane ma ho imparato che nel calcio ci sono periodi in cui le cose girano meno e in cui devi sempre rimanere concentrato”.

CAMPIONATO – Con l’infortunio di Kouamé e Sanabria neppure convocato nelle ultime uscite, le sorti del reparto avanzato del Grifone sono nelle mani, anzi, nei piedi e nella testa di Pinamoni: “Speriamo che con la vittoria sull’Ascoli e con la mia doppietta le cose inizino di nuovo a girare a nostro favore per uscire da questa brutta situazione di classifica. Vincere aiuta a vincere e ora vogliamo farlo anche a Lecce”. E dopo la gara contro i salentini ci sarà il derby con la Sampdoria: “Il derby? Non vedo l’ora di giocarlo, per me sarebbe il primo e spero di far tornare con i miei gol la vittoria in casa Genoa“.

FUTURO – Un piccolo pensiero anche al futuro, non solo con la maglia del club, ma anche quella della Nazionale: “Il mio sogno? Diventare il centravanti della Nazionale, ma so che ci vogliono tanto lavoro e sacrifici”, ha concluso Pinamonti.