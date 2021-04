Riapertura degli stadi? Il Governo fa marcia indietro: “Nulla di ufficiale”

Il sottosegretario alla Salute raffredda gli entusiasmi sul tema della riapertura degli stadi

Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo e alzare le braccia in segno di esultanza che è già tempo di fare marcia indietro. La notizia è quella della riapertura degli stadi che, circa un'ora fa, sembrava dover essere programmata per il primo maggio. A regolare il tiro è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Per quanto riguarda gli stadi la decisione del governo per gli Europei è stata un apripista. La giornata di oggi è importante, prevediamo una serie di aperture che riguarda lo sport, come quelli di contatto dal 26 aprile. La notizia la devo però correggere: abbiamo preso una decisione sull'Europeo e stiamo ragionando sulla Coppa Italia, magari con una presenza del 15% della capienza dello stadio. Le aperture del 1 maggio non sono state approfondite e non c'è una posizione netta in questa direzione. Abbiamo però iniziato a individuare date e scadenze e questo era quello di cui c'era bisogno. Lo sport ha avuto un'importanza importante per tutta la ripartenza del Paese".