Roma, che attacco di Fonseca: “In Italia gli arbitraggi non sono uguali per tutti”

Duro attacco di Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Bologna, ha criticato violentemente l’operato degli arbitri in Serie A. Queste le sue parole.

ARBITRAGGI – “Credo che in parte ci sia un accanimento contro la Roma, ma con il Sassuolo non abbiamo perso a causa degli errori arbitrali. Non mi piace parlare degli errori dei direttori di gara, ma è difficile capire come una squadra come la nostra possa avere così tanti cartellini gialli. Ho visto tante partite in Italia e gli arbitraggi qua non sono mai uguali, non c’è una stessa linea”.

