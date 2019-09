Roma, Fonseca: “Che emozione il derby, ho lasciato in campo qualche anno di vita…”

Pareggio al primo derby da allenatore della Roma per Paulo Fonseca, che ha commentato così l’1-1 ai microfoni di Sky Sport: “Un privilegio partecipare a questa partita, sono state create moltissime occasioni da gol ed è stato per questo uno spettacolo molto emozionante. Per noi allenatori non è semplice gestire certe emozioni, ho lasciato qualche anno di vita in campo (sorride, ndr). In certi momenti siamo stati obbligati ad abbassarci, con Dzeko rimasto isolato in fase di uscita; la Lazio ci ha creato vari problemi soprattutto sulla sinistra. Il guaio di Zappacosta nel riscaldamento? Al suo posto abbiamo scelto Kluivert, dovendo ripensare all’ultimo alcune cose. Non sempre siamo stati efficaci, ma pressare chi costruisce a tre è difficile”.