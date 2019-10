Roma, il vice di Fonseca Nuno Campos: “Gara complicata, ci è mancato l’ultimo passaggio”

Con Paulo Fonseca squalificato dopo le tante polemiche che ci sono state per il pareggio fra Roma e Cagliari, nel post partita di Sampdoria-Roma, terminata 0-0, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai il vice del portoghese, Nuno Campos: “Una gara che definirei complicata, con tante circostanze complicate che l’hanno resa ancora più difficoltosa. Abbiamo avuto vari infortuni, gli ennesimi, abbiamo dovuto sostituire quei giocatori e non abbiamo creato molte occasioni, ci è mancato l’ultimo passaggio, con quello sono certo che il risultato sarebbe stato differente. Dietro, invece, siamo stati accorti. Tanti ragazzi sono giovani, è normale che sia in atto un processo di crescita. Gli infortuni muscolari? Non c’entrano oggi: per Kalinic una botta, mentre Cristante è tornato dalla nazionale con un problema al pube ma non dovrebbe avere niente di grave. Considero strani i due gialli estratti ai danni di Kluivert”.