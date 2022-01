Roma-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18:30 la sfida dell'Olimpico

Roma-Juventus si gioca oggi, domenica 9 gennaio 2022 allo stadio Olimpico, casa dei giallorossi. La gara, valida per la 21^ giornata, avrà inizio alle 18:30.

Roma-Juventus, le formazioni

Qualche dubbio di formazione per le due squadre che devono fare a meno di diversi calciatori tra Covid e infortunio. Defezione anche in panchina per quanto riguarda la Juventus che non vedrà Massimiliano Allegri guidare la squadra per via della squalifica rimediata. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo dall'inizio:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Mkhitaryan, Abraham

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Locatelli, Bentancur; McKennie, Dybala, Chiesa; Kean

Dove vedere il match

Il match verrà trasmesso in esclusiva su DAZN. Per vederlo è necessario avere un abbonamento attivo alla piattaforma e scaricare la relativa app sulle smart tv di ultima generazione. In alternativa si può collegare il televisore a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation e Xbox o si ricorrere a dispositivi come Amazon FIrestick e Google Chromecast.

La partita Roma-Juventus sarà visibile in streaming sempre grazie a DAZN. Basterà collegarsi da pc al sito ufficiale o scaricando l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.