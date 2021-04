Roma, la società fa chiarezza su quanto successo in allenamento

La Roma vuole evitare un nuovo caso che possa incrinare ulteriormente i rapporti all’interno dell’ambiente giallorosso. Nel corso della giornata di oggi si era diffusa la notizia di un confronto dai toni accesi tra Fonseca e i calciatori che sarebbe avvenuto a Trigoria all’indomani del deludente – per come è arrivato – pareggio per 2 a 2 contro il Sassuolo di De Zerbi.

A spazzare via le nubi cariche di tempesta sopra Trigoria ci ha pensato la società, con una nota rilasciata all’Ansa: “La Roma smentisce categoricamente le ricostruzioni relative a episodi di tensione nello spogliatoio che nella giornata di oggi avrebbero visto come protagonisti i calciatori giallorossi, l’allenatore Fonseca e il GM Tiago Pinto. Nessuna discussione prima della seduta di questa mattina alla ripresa degli allenamenti, ma come detto dal tecnico nel post-partita con il Sassuolo la volontà della società è quella di continuare a lottare su entrambi i fronti: campionato ed Europa League“.