Roma, Pallotta conferma ed elogia Fonseca: “Da lui mai alibi. Rimarrà a lungo”

Roma-Fonseca, una storia destinata a proseguire. Almeno stando a quello che ha dichiarato il presidente dei giallorossi Pallotta. Esattamente un anno fa i giallorossi annunciavano l’ingaggio del portoghese e sul sito ufficiale del club, il numero uno del club ha annunciato che Fonseca rimarrà a lungo a Roma.

Fonseca vincente

Parole al miele quelle usate da Pallotta nei confronti del suo allenatore: “Non potrei essere più felice di Fonseca. La Roma sarà molto fortunata se Paulo rimarrà qui per tanto tempo. È incredibilmente intelligente, ha un approccio davvero evoluto al calcio che predilige, piace a tutti e ha dimostrato tanta maturità”.

Zero alibi

Pallotta ha poi sottolineato un aspetto che lui ritiene molto importante: “Non credo di averlo mai sentito inventare una scusa. Non cerca giustificazioni quando le cose vanno male o non si mettono come sperava. Affronta le battute d’arresto, i problemi e le tribolazioni che comportano allenare la Roma con una maturità intellettuale secondo me rara nel calcio. Mi guardo intorno e vedo molti allenatori che si lamentano con i media e con i tifosi perché il club non ha acquistato loro un determinato giocatore, oppure se la prendono con gli infortuni quando non vincono. Non ho mai sentito Paulo farlo e senza dubbio abbiamo avuto la nostra dose di infortuni. L’approccio che adotta sempre è chiedere a se stesso e agli altri “come possiamo risolvere questo problema?”.