Rosso per fallo su Chiesa, mea culpa Obiang: “Errore di gioco. Chiedo scusa al Sassuolo e a Federico”

Arrivano prontamente le scuse da parte di Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo, protagonista in negativo della sfida dei suoi all’Allianz Stadium contro la Juventus. Il calciatore neroverde è stato espulso sul finale del primo tempo, lasciando la squadra in 10, per un brutto intervento ai danni di Federico Chiesa.

Poche ore dopo il match, a seguito anche della sconfitta degli uomini di De Zerbi, il giocatore ha fatto mea culpa via social: “Prima di tutto vorrei chiedere scusa perché ho commesso un errore di gioco che alla mia squadra è costato tanto, tutti sano come sono fatto e non avrei mai voluto lasciare la squadra in 10, ne fare un intervento del genere. Mi auguro che Federico Chiesa stia bene”. Queste le parole di Obiang nei confronti del Sassuolo e del rivale bianconero.