Sacchi salva Ancelotti: “Difficile vincere a Napoli…”

Momento complicato per il Napoli, che è culminato con l’esonero di Carlo Ancelotti per fare spazio a Gennaro Gattuso. Della situazione degli azzurri, a Radio Kiss Kiss, ha parlato Arrigo Sacchi.

NAPOLI – “Se qualcosa non funziona la colpa è del club, della squadra, dove c’è anche l’allenatore, e poi sempre del singoli. Noi cerchiamo sempre il capro espiatorio. Al Napoli probabilmente le cose non sono andate per un insieme di concause. Quando qualche giocatore inizia a voler andare via iniziano i problemi: se vuoi tenerlo deve rimanere felice, altrimenti non può esserci il senso di appartenenza. A me capitò quando ero direttore tecnico del Parma con Gilardino: lo voleva la Roma, dissi al presidente che sarebbe stato difficile sostituirlo, lui ci fece capire che sarebbe rimasto volentieri. Lo tenemmo e ci salvammo. Di Vaio volle andare alla Juve, anche se io gli dissi che non era pronto. Il Napoli ha commesso questo tipo di errori. Vincere con gli azzurri è difficile. Gattuso? All’inizio dovrà dimostrare che la colpa era di Ancelotti, ma il tempo è galantuomo. Ancelotti? Sapevo sarebbe stato difficile sostituire Sarri, che aveva fatto un grande lavoro”.

NAPOLI, COLPO DI MERCATO DAL VERONA