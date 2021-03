Salah rivela: “Alla Fiorentina il giocatore più famoso era… Joaquin”

Firenze è rimasta nel cuore di Mohamed Salah. L’attuale attaccante del Liverpool ha militato per metà stagione con la Fiorentina, mettendo in mostra un talento sbocciato definitivamente negli anni seguenti tra Roma e appunto i Reds. Tuttavia la società toscana non è stata dimenticata dal campione egiziano.

RIVELAZIONE

In un’intervista a Marca, Salah ha anche parlato di un retroscena sulla sua avventura alla Fiorentina, soffermandosi in particolare sull’ex compagno Joaquin: “È un calciatore eccezionale, con una grande storia e i tifosi ne erano innamorati. Ricordo quando giocavamo insieme perché era il più famoso dello spogliatoio. Cercava di divertirsi, di godersi ogni momento e il calcio. Gli auguro una grande carriera, sono sicuro che stia facendo molto bene nel suo club. È stato sempre molto professionale, spero di rivederlo presto”.