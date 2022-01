Salernitana a Iervolino, Lotito non ci sta: “E’ stata una svendita”

L'offerta di Iervolino è stata di 10 milioni, più 25 milioni per la gestione

Sbotta Claudio Lotito per la cessione all'imprenditore Iervolino della Salernitana . Il presidente della Lazio sarebbe molto amareggiato per le cifre dell'offerta che non hanno convinto la vecchia dirigenza. Lotito ha, infatti, manifestato disappunto ed ha rilasciato delle parole significative che inquadrano il suo stato d’animo a Il Mattino.

“Immaginavamo che questa situazione avrebbe poi favorito un’operazione di svendita totale della società – afferma -. Ora aspettiamo di avere le carte per capire cosa sia successo. Ci è stato detto di altre offerte, non sappiamo di chi, quando e perché non sono state accettate. I trustee faranno una relazione su come hanno gestito il mandato”.