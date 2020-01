Sampdoria, Audero para le critiche: “So quanto valgo”

Prima parte di stagione complicata per la Sampdoria, che, dopo diciassette giornate di campionato, si trova appena un punto sopra la retrocessione. Tra i giocatori finiti maggiormente nel mirino della critica e della tifoseria vi è il portiere Emil Audero, il quale, attraverso i canali ufficiali del club, si è così difeso.

CRITICHE – “Io sono io e so quanto valgo, cerco di dimostrarlo in ogni gara. So che la gente si aspetta tanto da me e non per la cifra che è stata spesa per acquistarmi. Fin qui mi sono tolto delle soddisfazioni, ma ho ancora molto da dimostrare”.

