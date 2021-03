Sampdoria, Bereszynski tra presente e futuro: “Qui sto bene. Sogno di fare il commentatore tv”

Una rete al Cagliari nell’ultimo turno di campionato. Bartosz Bereszynski stupisce anche in zona gol anche se di mestiere fa il difensore. L’esterno destro della Sampdoria si è raccontato a Il Secolo XIX passando dagli anni vissuti in maglia blucerchiata sino al futuro con il desiderio di confermarsi con il club ligure e un sogno nel cassetto che sta già coltivando…

Bereszynski tra presente e futuro

Arrivato nel 2017, in pochi avrebbero immaginato che Bereszynski sarebbe poi diventato una certezza per la Sampdoria: “Ho ancora due anni di contratto con la Samp, sono sempre titolare, ho giocato 120 partite in 5 stagioni, sono stato anche capitano”, ha detto il difensore polacco. “Se penso di andare via? Perché devo guardare altrove? Sono arrivato 5 anni fa in Italia per crescere e ho visto che sono partito titolare l’85% delle partite. Ho avuto tre allenatori diversi convincendoli tutti. Quindi sono contento e voglio confermarmi”.

Sulla stagione della Sampdoria: “Quando stai bene non senti la fatica. Col Cagliari avrei potuto giocare un’altra mezz’ora e le statistiche dicono che siamo una squadra che corre molto quindi vuol dire che siamo allenati bene. Questo campionato è molto lungo e dopo c’è anche l’Europeo. È ancora lunga, facciamoli dopo i bilanci“.

E se di futuro, almeno in riferimento al campionato, il classe 1992 non vuole parlare, ecco un pensiero a livello di Nazionale e non solo: “Il nuovo ct della Polonia? Ho parlato col ct Paulo Sousa. Circa un’oretta con una videochiamata, poi anche un’altra con 50 persone e queste sono cose difficili perché non siamo abituati. Sarà più facile in ritiro di persona”.

E lavorativamente parlando, Bereszynski pensa già a cosa potrebbe fare dopo aver concluso la carriera da giocatore: “Il commentatore tecnico in tv“, ha rivelato il polacco. “Sto già studiando per questo, anche questa intervista è allenamento (ride ndr)”.