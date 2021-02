Sampdoria, carica Keita: “Pensiamo a qualcosa in più della salvezza. Lazio? Magari faccio uno o due gol…”

C’è lo zampino di Keita Balde nei recenti ottimi risultati della Sampdoria. L’attaccante, in prestito dal Monaco, è entrato fin da subito negli schemi tattici di mister Claudio Ranieri e ha dato un ottimo contributo anche in zona gol. L’ex Inter e Lazio ha parlato a Il Secolo XIX anche in vista della sfida di campionato proprio contro l’ex club biancoceleste.

A tutto Keita

“Sono molto contento, sono felice, sarò anche papà di nuovo. Sto facendo bene e mi alleno per il meglio”, ha esordito Keita Balde. “Qui ho trovato un ambiente molto buono, sono tutti bravi ragazzi. Mi piace molto questa piazza, sono sereno, tranquillo e spero di continuare così. Però devo pensare al presente, non al futuro, quello si scriverà solo se il presente sarà positivo come è stato finora”. “Il riscatto dipenderà anche dai miei gol? Non devo convincere nessuno io. Io lavoro e certo di dare il massimo in campo. Poi si vedrà”.

“Il campionato della Samp? Non dobbiamo pensare solo alla salvezza, ma qualcosa di più. Lazio nel weekend? Darò il massimo, gioco per la Sampdoria e voglio vincere io. Fare un gol come all’Inter? Ci proverò, magari anche più di uno…”.