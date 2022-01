Il danese è ancora out per infortunio ma non ci sono notizie certe sui tempi di recupero

Redazione ITASportPress

Un finale di 2021 nero e un inizio di 2022 altrettanto negativo e incerto. Parliamo di quanto sta vivendo il fantasista danese della Sampdoria e della Nazionale Mikkel Damsgaard il cui ritorno sui campi da gioco potrebbe slittare ancora per qualche tempo.

Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, il rientro del talento 21enne potrebbe arrivare persino tra la fine di marzo e il mese d'aprile. Da quanto si apprende un nuovo fastidio starebbe complicando il programma di recupero del giocatore, che fino a un paio di giorni fa procedeva spedito secondo i programmi previsti.

Assente ormai da metà ottobre, Damsgaard è alle prese con un forma infettiva che nelle ultime ore gli ha causato nuovamente qualche problema. Il medico della nazionale danese che lo sta seguendo a Copenaghen si sarebbe messo in contatto con il dottor Baldari, responsabile dell’area sanitaria della Samp, per fare il punto della situazione e condividerne la gestione. Nelle prossime ore Damsgaard sarà sottoposto a un nuovo ciclo di terapie, da come risponderà se ne capirà di più sull’evoluzione.

Lo scorso 4 novembre Damsgaard si era sottoposto ad un intervento in artroscopia di pulizia del ginocchio destro, che si era gonfiato e successivamente si era fatto vedere da uno specialista reumatologo. Difficile ad oggi fare previsioni sui tempi di recupero ma la sua stagione sembra ormai compromessa.