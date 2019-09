Sampdoria, Di Francesco: “Cresciuti nella prestazione, ma certe occasioni vanno concretizzate”

Terza giornata di Serie A e terza sconfitta per la Sampdoria, che però ha tenuto testa per lungo tempo a un Napoli oggettivamente più forte dal punto di vista del gioco e della qualità. Per questo Eusebio Di Francesco, per prestazione e atteggiamento, può essere soddisfatto: “Siamo cresciuti rispetto alle precedenti sfide, ma come al solito dopo il gol ci siamo complicati la vita per 10 minuti. Dopo il cooling break siamo scesi in campo meglio, forse avremmo meritato di più per la prestazione generale della squadra, e soprattutto quando ci sono grosse occasioni da gol bisogna sfruttarle – ha detto a Sky Sport -. In varie situazioni ci è mancato l’ultimo passaggio, siamo stati troppo precipitosi e dovevamo essere più determinati e cattivi. In contropiede bisogna colpire, è capitato spesso”.

E ancora: “Capisco però anche i ragazzi per il momento difficile, cerchiamo un risultato positivo e anche con un pizzico di fortuna in più forse lo avremmo trovato. Prendiamoci la prestazione, ripeto, e cerchiamo di affrontare la prossima gara con lo stesso piglio”.