Sampdoria, Di Francesco rischia: sarà decisiva la partita di Verona contro l’Hellas

Sarà decisiva la partita contro il Verona prima della sosta per Eusebio Di Francesco, ultimo in classifica con la sua Sampdoria. Ieri contro l’Inter è arrivata l’ennesima sconfitta in questo avvio di Serie A per i blucerchiati – la quinta in sei giornate – e per questo la fiducia è a tempo da parte della società nei confronti dell’allenatore ex Roma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trasferta del Bentegodi sarà fondamentale per la permanenza del tecnico sulla panchina doriana. In caso di altro risultato negativo, il principale candidato alla sostituzione sarebbe Beppe Iachini, già alla guida della Samp per la promozione in A del 2011-12. Più distante l’ipotesi Stefano Pioli, che già fu scartato in estate per lasciare spazio a DiFra.