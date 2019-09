Sampdoria, Ferrero: “Dobbiamo vincere. Scenderò in campo per baciarlo prima del match…”

Ancora a quota zero in campionato, la Sampdoria sta attraversando un momento delicato. Dopo le parole del tecnico Di Francesco alla vigilia, ecco che anche il numero uno del club, Massimo Ferrero, ha detto la sua in vista della gara delle 15,00 contro il Torino.

Il presidente della Sampdoria ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX in vista della gara contro i granata ammettendo che proverà ogni modo pur di vincere e fare punti: “Dalle 12.30-13 sarò in mezzo al campo a baciarlo e sperare che Dio ce la mandi buona, dobbiamo vincere, ci serve per la classifica ma soprattutto per il morale. Mi dispiace per il mio amico Cairo ma abbiamo troppo bisogno dei punti e non finirà come l’anno scorso…”, ha detto Ferrero.