Sampdoria, Ferrero sta con D’Aversa: “La squadra si prenda sue responsabilità…”

Il presidente dà fiducia al tecnico ma le cose potrebbero cambiare presto in caso di ulteriori sconfitte

Sconfitta pesante per la Sampdoria contro il Torino nel match giocato ieri sera in casa dei Granata. Altro k.o. e ulteriori rumors su un possibile cambio di guardia sulla panchina dei blucerchiati. Quagliarella e compagni sono stati sconfitti per 3-0 e il futuro di Roberto D'Aversa sempre decisamente in bilico.