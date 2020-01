Sampdoria, Gabbiadini avvisa la Lazio: “Sbagliato troppi gol ultimamente, voglio tornare a segnare”

Gara delicata, quella da cui è attesa la Sampdoria. I blucerchiati, nella giornata di domani, faranno visita alla lanciatissima Lazio di Simone Inzaghi, reduce da dieci vittorie consecutive. Della gara, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l’attaccante ligure Manolo Gabbiadini.

DIFFICOLTA’ – “Sarà una partita difficile, la Lazio viene da una striscia positiva lunghissima e sta bene, noi però domani andremo là per fare risultato. Immobile sta facendo benissimo e segna sempre, mentre Inzaghi è un grande allenatore. Hanno poi altri grandi calciatori come Milinkovic-Savic. Forse non giocherà Correa, ma ci sarà chi saprà sostituirlo. Io ultimamente ho sbagliato troppi gol, spero di segnare contro i biancocelesti. In ogni caso, ciò che conta è fare punti”.

