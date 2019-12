Sampdoria, Gabbiadini: “Siamo un bel gruppo, ora speriamo di allungare la striscia”

La Sampdoria vince il derby contro il Genoa per 1-0 con gol di Manolo Gabbiadini nel finale, esattamente come nel 2014 (stesso risultato, stesso marcatore). Così attaccante, man of the match, ai microfoni di Dazn: “Venivamo da un periodo un po’ complicato, sapevamo che il derby sarebbe stato un match a sé – ha detto l’attaccante, entrato dalla panchina -. È stata una gara combattuta, si è visto dai tanti falli che ci sono stati. Sono stato fortunato in quella occasione a segnare, trovando l’angolino. Partire dalla panchina? Ho avuto un piccolo fastidio in settimana, solo da ieri mi sono allenato. Comunque siamo un bel gruppo, siamo in 25 e chiunque entra riesce a fare bene. Sono contento per aver trovato il gol, adesso speriamo di vincere 2-3 partite di fila perché così ci spostiamo dalle zone basse e riusciamo a giocare più sereni”.