Sampdoria, la prima doppietta in A di Bonazzoli: “Devo molto a Quagliarella. Sull’esultanza…”

Federico Bonazzoli si gode il momento. L’attaccante della Sampdoria si sta rivelando essere molto in forma in questa fase del campionato e, soprattutto in zona gol, sta riuscendo ad aiutare la squadra di Ranieri a tirarsi fuori dalle zone calde della classifica. In gol contro l’Udinese e poi con una doppietta nel match contro il Cagliari, la sua prima in Serie A.

Intervistato dai media ufficiali della Doria, il giovane bomber ha raccontato qualche suo segreto e aneddoto relativamente ai gol e al magic moment.

Bonazzoli: “Devo molto a Quagliarella. E l’esultanza…”

“Pensavo che una serata più bella di quella di Udine non poteva capitarmi e invece…”, ha esordito subito Bonazzoli. “Se la rovesciata contro l’Udinese non me la scorderò mai questa doppietta, la mia prima in Serie A penso uguale. Sono molto contento per me ma soprattutto per la squadra. Dobbiamo continuare così pensando di ottenere altri tre punti domenica prossima”. E sui gol: “Il primo gol gol ho sentito che Manolo mi ha chiamato ma io ho visto la porta e ci ho provato. Sinceramente non l’ho ascoltato, volevo tirare ed è andata bene. Il secondo un bel gol. Era l’unico modo per arrivare sulla palla. Un bel mix di cose”.

E poi una curiosità: “La prima esultanza con Quagliarella? Lui è il mio idolo da sempre. Mi ha parlato tanto, mi dà sempre tanti consigli. Mi sta dando una grande mano. La seconda esultanza? Con Seculin è da un po’ che giochiamo insieme alla Playstation a sparare quindi speriamo di continuare a farla”.

LE FIDANZATE PIU’ PICCANTI DEI CALCIATORI QUI