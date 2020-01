Sampdoria, Linetty fa mea culpa: “K.o. contro la Lazio sia da lezione. Ora tre punti in casa…”

È di Karol Linetty la rete della bandiera nel catastrofico 5-1 subito ad opera della Lazio nella gara della 20^ giornata di Serie A. Il centrocampista della Sampdoria ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato in merito al pesante k.o..

UNA LEZIONE – Non fa giri di parole il polacco classe 1995 che spiega cosa è accaduto durante la gara ma guarda anche al futuro: “È stata una lezione per noi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma abbiamo fatto errori che non dovevamo commettere. Dovevamo essere più concentrati e questo ci deve insegnare a non sbagliare le prossime partite. Preferivo non segnare e magari vincere o pareggiare”. “Perdere 3-0 dopo venti minuti è stato duro. Anche perché era difficile reagire. Adesso dobbiamo registrare cosa abbiamo sbagliato e non ripetere questi errori ad incominciare dalla gara in casa contro il Sassuolo. Loro giocano con il 4-3-3 ma abbiamo tutta la settimana per preparare al meglio la prossima sfida perché dobbiamo assolutamente conquistare tre punti in casa”.