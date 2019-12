Sampdoria, Palombo e lo strano rituale pre-derby: “Sigaretta e cacca negli spogliatoi…”

Cresce l’attesa per il derby in casa Sampdoria. Sabato sera i blucerchiati sfideranno i cugini del Genoa in una sfida fondamentale non solo per il campanilismo, ma anche per la classifica, con le due squadre pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere. Una sfida attesa con impazienza da Angelo Palombo, ex centrocampista oggi nello staff tecnico dei doriani il quale, ad Il Secolo XIX, ha raccontato un curioso aneddoto su come trascorreva gli ultimi momenti pre-derby quando era calciatore.

RELAX – “Non avevo particolari riti, ma per rilassarmi, se posso confessarlo, facevo una cosa: sigaretta e cacca negli spogliatoi. Mi rilassavo così”.