Sampdoria, Ranieri: “Ci stiamo tirando fuori da una situazione difficile. Quagliarella? Sempre stato sereno”

Importante vittoria per la Sampdoria, che, nella diciannovesima giornata di Serie A, ha battuto per 5-1 il Brescia. Queste le parole del tecnico Claudio Ranieri al termine della gara.

SODDISFAZIONE – “Mi aspettavo una prestazione maiuscola, stiamo attraversando un buon momento. Avevamo fatto bene anche a Milano, ci era mancato solamente il gol, che oggi invece è arrivato. Siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio. Io quando sono arrivato ho lavorato molto sull’autostima: questa squadra era abituata a un’altra classifica. Trovarsi ultimi non era facile, adesso piano piano ci stiamo tirando fuori. Quagliarella? È sempre sereno e si applica costantemente negli allenamenti, non ero preoccupato. Ha sempre giocato bene e per me questo è importante, il resto viene di conseguenza. Mercato? Stiamo giocando con due centrali difensivi sinistra, la società sa di cosa c’è bisogno. Se c’è qualcosa che può migliorare il gruppo bene, altrimenti va bene così”.

