Sampdoria, Ranieri: “Gli avversari segnano al primo e unico tiro, è un momento così”

Secondo k.o. di fila in campionato per la Sampdoria e situazione di classifica che si complica ulteriormente, a una settimana dal derby col Genoa. Mister Claudio Ranieri commenta a Sky Sport la sconfitta in casa col Parma: “Nella prima mezz’ora abbiamo giocato all’indietro e non in avanti, nella ripresa dovevamo essere un po’ più lucidi. Abbiamo creato varie palle gol, fra cui una traversa e un rigore sbagliato, gli avversari ultimamente segnano al primo e unico tiro in porta. È un momento un po’ così, serve essere concentrati e determinati in ogni occasione. Ramirez? Reduce da gare magnifiche, oggi faticava a far girare palla, poi l’ho un attimo spostato per avere più spinta. La sfortuna esiste? La fortuna si ‘prende’ quando sei più determinato degli altri, dobbiamo saper reagire con tutti gli elementi”.