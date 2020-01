Sampdoria, Ranieri: “Non siamo stati squadra…”

Deluso e arrabbiato Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, dopo la pesante sconfitta contro la Lazio subita nell’anticipo della 20^ giornata di campionato. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro i biancocelesti. Ecco le sue parole:

RABBIA – “I miei giocatori devono lottare tutte le palle. Oggi la Lazio ha vinto la terza, la quarta e la quinta. I biancocelesti sanno quello che vogliono e come riuscire ad ottenerlo. Noi non siamo stati squadra, la peggior partita della mia gestione. Non accampiamo scuse, diamo i meriti alla Lazio che si è anche divertita mentre giocava. Lazio da scudetto? Non so se sia da scudetto, ma se continua così…”.

SALVEZZA – “Credo che tutti saranno delusi e dispiaciuti della prestazione e mi auguro che tutti vogliano riprendere il coltello nei denti perché la Sampdoria non è abituata a lottare”, ha concluso Ranieri.