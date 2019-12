Sampdoria, tegola Ferrari: stagione finita per il difensore

Brutte notizie in casa Sampdoria. Alex Ferrari ha riportato una distorsione al ginocchio con interessamento dei legamenti e, nei prossimi giorni, si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico. Un infortunio che lo terrà lontano dal terreno di gioco fino alla prossima stagione, con il difensore che, dopo l’operazione, inizierà l’iter di riabilitazione. Per il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri si tratta di una pesante tegola, con Ferrari che era infatti uno dei difensori attualmente più in forma, vero e proprio punto fermo della retroguardia doriana.

