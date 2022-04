Sampdoria, Thorsby: “K.o. col Bologna fa molto male. Prossime tre gare fondamentali”

Il commento del centrocampista dopo la sconfitta del Dall'Ara

DOLOROSO - "Penso sia stata una partita abbastanza equilibrata. Il primo tempo abbiamo controllato bene. Loro sono stati pericolosi in contropiede, ma anche noi. Il secondo tempo stavamo controllando la partita, abbiamo avuto la grande occasione di Ciccio (Caputo ndr) che purtroppo non è andata bene. Poi due gol così. Certo, fa male. Fa molto male", le parole di Thorsby .

FONDAMENTALI - "Adesso non possiamo pensare troppo a questo. Abbiamo tre partite: Salernitana, Verona e il derby. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Nel secondo tempo il loro gol è arrivato nel momento peggiore. Un peccato. Potevamo fare punti. Questa situazione è difficile per tutti. Ora guardiamo gli errori e cosa invece abbiamo fatto bene e andiamo avanti. Ci sono altre sei partite, le prossime tre soprattutto sono fondamentali. Sono contento si torni subito in campo per reagire.