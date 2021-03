Sampdoria, Tonelli e il fisioterapista veggente: “Me lo aveva detto a pranzo che avrei segnato…”

Da una parte Zappacosta, autore del gol del vantaggio per il Genoa. Dall’altra Mattia Tonelli, centrale difensivo e marcatore per la Sampdoria nell’1-1 finale nel derby della Lanterna. Entrambi difensori ed entrambi con un aneddoto simpatico relativo al loro gol. Dopo le parole del giocatore sponda rossoblù, arrivano anche quelle del blucerchiato che a Sky ha ammesso di aver avuto un alleato speciale che ha creduto in lui nella serata di Marassi.

Tonelli e il fisioterapista veggente

“Il mio fisioterapista me l’aveva detto ieri, è un po’ che non segnavo e si sentiva che ce l’avrei fatta proprio nel derby”, ha raccontato Tonelli. “Si sentiva che avrei fatto gol quindi sono andato ad abbracciarlo. Sono molto contento, peccato per il pareggio perché potevamo fare qualcosa in più. Sono contento per il gol ma deluso dal risultato. Se offrirò un pranzo al fisioterapista? Un gol del derby vale più di un pranzo…”.